تراند اليوم : برومو صاحب المقام لآسر ياسين يقترب من نصف مليون مشاهدة

يقترب الإعلان الرسمي لفيلم صاحب المقام من النصف مليون مشاهدة، بعدما طرحه الفنان أسر ياسين على صفحته الرسمية بالأمس.

وكان قد أعلن الفنان آسر ياسين عرض فيلمه الجديد “صاحب المقام” على إحدى المنصات الإلكترونية قبل طرحه في دور العرض، هى سابقة تحدث لأول مرة.

أوضح “آسر” عبر حسابه على فيس بوك، أن الفيلم سيبدأ عرضه على منصة “شاهد vip” لأول مرة في الشرق الأوسط، في 30 يوليو الجاري.

“صاحب المقام” أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

يذكر ان اخر اعمال الفنان اسر ياسين مسلسل “100 وش” والذى عرض فى رمضان الماضى وقام ببطولته مع الفنان نيللى كريم واخراج كاملة ابو ذكرى.