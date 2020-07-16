تراند اليوم : اتفرج – سما المصري تعلن لأول مرة عن مصدر ثروتها

بعد إنتاجها عدد من الكليبات الغنائية لنفسها وفتحها قناة فضائية، كشفت الفنانة المصرية سما المصري لأول مرة عن مصدر ثروتها.

سما نفت كل ما يتردد أن مصدر ثروتها هو ما أسمته بـ «المشي البطال»، حيث قالت، خلال استضافتها ببرنامج «نفسنة» على قناة «القاهرة والناس»: «المشي البطال مبيجيبش فلوس والله».

وأضافت أنها من أسرة متوسطة الحال، لكنها كان لها ميراث، هذا بالإضافة إلى زواجها من رجل غني إلا أنها انفصلت عنه بعد أن «لهفت منه لهفة»، على حد تعبيرها.

الفنانة المصرية أكدت أن عملها بالفن لم يدر عليها أي أموال، بل بالعكس هي من صرفت على عملها كثيرا.

وكانت سما المصري قد أثارت حالة جدل واسعة بسبب مشاركتها في حفل افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.