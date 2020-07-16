تراند اليوم : عبد الرحمن أبو زهرة يصاب بالإكتئاب : مافيش حد فهمني وحالتي صعبة – شاهد

علق الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، على قرار الفنان لطفي لبيب بالاعتزال نتيجة لظروفه الصحية.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، مساء الثلاثاء 14 يوليو قال أبوزهرة أن قرار لطفي لبيب مسألة محيرة جداً وأن وضعه أصعب من لطفي وأنه يشعر بالاكتئاب والغربة وأن من حوله لا يفهمونه.

وتابع: “كل المخرجين اللي في مصر ماكانوش اتولدوا لما أنا كنت نجم واتعرض لإهمال كبير منهم، أنا كنت كوميديان معرفش ليه بيجيبوني ضيف شرف واحتفلت في مارس الماضي على مرور 60 عامًا على احترافي”.

وأضاف أبو زهرة قائلاً:”أنا من النوع اللي لو مامثلش يطق يموت، أنا بعشق المسرح والتليفزيون والإذاعة، ولدي خبرة طويلة، فأنا اتربيت في فترة عبقرية وسط عدد من العباقرة في شتى المجلات الفنية، أما الأن أنا لا أرى مبدعين وعباقرة”.

وأضح أبو زهرة أنه لا أحد يتواصل معه من الوسط الفني الحالي، فكل من كان يتواصل معه توفي.

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وكشف أبو زهرة أن ما يخرجه من حالة الاكتئاب التي يعيشها هي أن يمثل دور كوميدي مؤكدا أنه بارع في الكوميديا”.

وأبدى أبو زهرة اندهاشه من عدم تقديم عدد من المخرجين للأعمال الفنية؛ كمحمد فاضل وإنعام محمد علي.

وأنهى أبو زهرة حديثة أنه تعرض لصدمة قوية منذ شهر وهي فقدان زوجته التي استمر زواجهام 56 عاماً.