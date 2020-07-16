كلوي كارداشيان تنعى نايا ريفيرا

أعربت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان عن حزنها الشديد لوفاة الممثلة الامريكية نايا ريفيراغرقًا عن عمر يناهز 33 عامًا بعد العثور على جثتها في بحيرة بيرو بـ كالفورنيا حسبما ذكر موقع الديلي ميل.

وكتبت كلوي كارداشيان عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :”انه رحيل مؤلم انا اشعر بالحزن وقلبي مكسور بسبب اصدقاء وعائلة نايا ريفيرا”.

ذكر موقع Just Jared ، أن مكتب شرطة مقاطعة فينتورا كشف عن سبب وفاة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا غرقًا وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.

وكشفت الشرطة الامريكية في مؤتمر صحفيا بعد العثور على جثمان نايا ريفيرا انها قد تكن توفيت بعد محاولاتها لانقاذ طفلها البالغ من العمر اربع اعوام بعد تحرك القارب بسبب تيارات بحيرة.

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ولفتت الشرطة الامريكية في تصريحاتها إلى أن نايا ريفيرا بذلت مجهودا كبيرا لانقاذ نجلها لاسيما لم تمتلك طاقة كافية لانقاذ نفسها لذلك ماتت غرقا.

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