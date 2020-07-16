“عيش بشوقك” لـ تامر حسني يسجّل رقمًا قياسيًا على “يوتيوب”

يواصل النجم المصري تامر حسني حصد نجاح ألبوم “عيش بشوقك” الذي طرحه في الأسواق في شهر تموز/يوليو من العام 2018.
وحصد فيديو كليب أغنية عنوان الألبوم “عيش بشوقك” 110 مليون مشاهدة منذ إطلاقه عبر قناة تامر حسني الرسمية على موقع “يوتيوب”.
مع هذا الرقم القياسي يكون نجم الجيل قد حقق إنجازًا رقميًا جديدًا يضيفه إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات غير المسبوقة.
الجدير ذكره أن أغنية “عيش بشوقك” هي من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع بلال سرور وهاني محروس، أمّا العمل المصوّر فهو من اخراج هادي الباجوري وإنتاج شركة تامر حسني الخاصة TH PRODUCTION.
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