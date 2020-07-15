متابعة بتجــــــــــرد: رغم كل الإشادات والدعم الذي يلاقيه الأطباء في كل أنحاء العالم في ظل ما يبذلونه من مجهود خرافي وسط انتشار فيروس كورونا على سطح الكرة الأرضية، ورغم أن هناك عدداً كبيراً من الأطباء أصيب بالفيروس ومات منهم عدد كبير، إلا ان الفنان شريف رمزي سار عكس التيار الساري بين فناني العالم الداعم للجيش الأبيض.

ونشر شريف رمزي على حسابه الخاص على “تويتر” تغريدة علق بها على استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد منذ عدة أشهر وحتى الآن، بدون اكتشاف أي علاج أو حلول لها. وكتب ساخراً من ول فترة انتظار ظهور علاج للفيروس: “هو علماء ودكاترة العالم مش عارفين يلاقوا حل لعلاج الكورونا لحد دلوقتي ولا مأمورين ميلاقوش الحل”. ولقيت تغريدة شريف تفاعلاً قوياً من الجمهور الذي أكد أن العالم يلعب لعبة كبيرة باستخدام هذا الفيروس اللعين. يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل “واكلينها والعة” الذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش‎.‎

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. شريف رمزي يهاجم الأطباء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.