إلياس الفخفاخ يطرد وزراء النهضة الإخوانية من الحكومة التونسية ويكلف آخرين بحقائبهم المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعفى إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، الأربعاء، وزراء حركة النهضة الإخوانية وكلف آخرين بحقائبهم.





وأصدر الفخفاخ القرار الذي شمل وزراء الإخوان وهم كل من أحمد قعلول، ومنصف السليتي، ولطفي زيتون، وأنور معروف، وعبد اللطيف المكي، وسليم شورى من مهامهم.

وقرر رئيس الحكومة تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بمهام وزير التجهيز بالنيابة.

وكلف الفخفاخ كذلك أسماء السحيري بحقيبة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة.

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وكان الفخفاخ تقدم باستقالته من منصبه، بطلب من الرئيس سعيد، بهدف إعادة المبادرة لقصر قرطاج، وقطع الطريق أمام نوايا حركة النهضة الإخوانية لسحب الثقة منه برلمانيا.

وقال الفخفاخ، في بيان، إن الاستقالة تأتي اعتبارا "للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، ونفسح الطريق للخروج من الأزمة".

وأكد الفخفاخ أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة، محذرا "كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية".

وأشار إلى أن "القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان".