مي كساب ترفض الهجوم على يوسف الشريف

عبرت الفنانة مي كساب، عن رأيها بخصوص تصريحات الفنان يوسف الشريف الآخيرة، حول الشروط التي يضعها بخصوص عدم ملامسته للنساء في أعماله الفنية، واثارت تصريحاته الجدل وانقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض.

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت: “في يوم بابا صلاح عبد الله زعقلي وقالي ما تقوليش رأيك في زميل أو شغله أو آراءه ما يصحش عيب قولتله حاضر مش هاعمل كده تاني”.

وتابعت مهاجمة كل من هاجم يوسف الشريف بعد تصريحاته، قائلة: “النهاردة حسيت جدًا بكلامه، ايه الهبل ده ايه الأوفر ده

أنتم مالكم بيوسف الشريف، مضايقكم قوي كده ليه هو حر، حر بتطالبو بالحرية والديمقراطية بمنتهي الديكتاتورية”.

وكان قال الشريف في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي رامي رضوان، إنه قرر عدم المشاركة في أي عمل فني به مشاهد ساخنة بعد أن نصحه والده بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال، بسبب بعض اللقطات التي تضمنها فيلم “هي فوضى”، والذي كان يجسد فيه دورًا رئيسيًا.

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كما أوضح الشريف أنه يضع شروطا في عقود أعماله حرصا على عدم تقديم مشاهد ساخنة، مضيفا أن قراره تسبب في حرمانه من عدة أدوار وجعله محل سخرية من زملاء له في الوسط الفني”.

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