شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع أغنية محمد رمضان وساكو "تيك توك" قبل طرحها ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، على راديو أنغامى، استعدادا لطرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏

وأعلن رمضان مؤخرا عن الانتهاء من تصوير الكليب، قائلا:"انتهينا من تصوير كليب تيك توك.. إخراج حسام الحسيني مدير ‏تصوير وائل درويش.. قريباً تيك توك.. ثقة فى الله نجاح‎".‎

‎"‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول ‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية "إنساي"، وأيضا ‏التعاون جديد ‏سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً ‏أثناء حفلته فى المغرب ‏ديسمبر الماضي‎. ‎

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وفي وقت سابق نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع ‏إنستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك ‏توك" ‏بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة ‏صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين ‏برزت ساعته ‏التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية‎.‎

وقدر ثمن الساعة بـ275 ألف دولار إذ ذكرت أنها ماركة باتيك فيليب ‏وهى الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 ‏مرصعة ‏بـ903 ماسات لامعة و182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها نحو 18.2 ‏قيراطًا‎.‎