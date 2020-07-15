شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وأحمد الشامي ورامي جمال يدعمون موقف مصر حول سد النهضة وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم نجوم الفن، موقف مصر حول أزمة سد النهضة الإثيوبي وموقفها تجاه الأوضاع في ليبيا، مؤكدين تضامنهم وثقتهم الشديدة مع الجيش المصري، مشيرين إلى أهمية توحد الشعب المصري خلف قياداته السياسية المخلصة.



مصطفى شعبان على تويتر

في إطار ذلك، تفاعل الفنان مصطفى شعبان، مع هاشتاج الجيش المصرى، الذى تصدر قائمة الأكثر رواجا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد بيان البرلمان الليبى الذى يدعو فيه الجيش المصرى التدخل لحل الأزمة فى ليبيا، مؤكدًا ثقته فى الجيش المصرى، حيث غرد النجم مصطفى شعبان عبر تويتر قائلا :"كل الثقة فى جيش بلدى.. تحيا مصر".

من جانبه، شارك عمرو سعد متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة نهر النيل، معلقا عليها قائلا :"نثق في استمرار تدفق النيل كما تدفق لآلاف السنين قدر الثقة في توحد الشعب المصري خلف قيادته السياسية المخلصة ونثق أن حدود مصر ستظل آمنة قدر إيمان وعزيمة وصدق مقاتليها".



عمرو سعد على انستجرام

وأضاف: "وسيعلم الجميع وليس للمرة الأولى أن الأزمات مهما كانت قوتها لا تستطيع كسر مصر بل علي العكس لا تزيدها الا صلابة وكرامة وإيمانًا بعدالة القضايا وسيتعلم الجميع ممن سولت لهم أنفسهم أن المصريين لا تزيدهم هموم الزمن إلا عنادًا لتجاوز المستحيل فالأزمات منحة من الله للمصريين وليست محنة، منحة من الله لتوحيد الهمم درسًا لكل من تهاون واستهان".

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وتابع: "درس الكرامة المصرية التي تجري في العروق كمجري النيل علي الأرض المقدسة وسيظل الشعب المصري صاحب جذور التحضر الإنساني مهما فعل الزمن أو دفعه الإهمال حينا للإهمال أو دفعته الظروف يومًا لاختيار ليس علي الطريق الصحيح سيظل المصري يحمل چينات الإبداع والتحضر والكرامة حتي لو لم يحمل جيبه مجموعة من أوراق باليه، اعتقد الأغبياء أنه بها يستطع شراء الحضارة أو الإنسانية ستبقي مصر والمصريين كما حفظها الله غير منقوصة نقطة ماء أو حبة رمل وسيشهد الجميع أن من صنع شمس الحضارة يوما لا يغيب".

في سياق متصل، قال الفنان أحمد الشامي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "معاك يا ريس ومع قواتنا المسلحة.. أي حد يقدر يفهم إن في يوم واحد تركيا تعلن نية اعتداءها علينا وسبحان الله في نفس اليوم يتم البدء في ملء سد النهضة اللي إثيوبيا أعلنتها بشكل رسمي أكيد كل ده متفق عليه.. ربنا معاك يا ريس ومع جشنا وحكومتنا وإن شاء الله محدش يقدر علي مصر".

أحمد الشامي على تويتر

بينما غرد الفنان رامي جمال عبر تويتر قائلا: "وقت الجد في ضهر جيشنا وبلدنا ورئيسنا وتحيا وستحيا مصر بإذن الله ما يحدث ليس صدفه ولكن الله خير حافظ".