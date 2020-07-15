هادى الجيار لليوم السابع: أغلب الفنانين مطحونين والناس فاكرانا مليونيرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير هادى الجيار إن الإعلام خلق صورة لا تعبر عن جموع الفنانين، وأوضح الفنان الكبير فى حوار لليوم السابع ننشره كاملا قريبا قائلا :"الناس فاكرة إن كل الفنانين عندهم شاليهات فى الساحل الشمالى وساكنين فى فيلات فخمة وأجورهم خيالية وبالملايين وبيعبوا فى الفلوس، وكأن الفنان كائن مختلف مرفه".
وتساءل قائلا:" نشوف فى كام عضو فى نقابات الفنانين والموسيقيين"، وتابع :" أنا بشتغل بقالى حوالى 50 سنة، إحنا ناس عادية مستورين ، وأنا كنت عضو نقابة فى 2007 وكنت باشوف زمايلى مطحونين وبيعانوا من ظروف الحياة زى باقى الناس ومش كلنا مليونيرات ، حتى لما حد بيتعب بيقول أهه لو كان فنان كانوا سفروه المريخ يتعالج والحقيقة غير كدة"
وبلسان من عانى وجاهد فى حياته الفنية ولم يكن مشواره مفروشاً بالورود أجاب عندما سألناه هل يمتلك أحد ابنائه أى ميول فنية : "عندى بنتين تخرجن من كليتى الإعلام والتجارة ورفضت حد فيهم يحترف التمثيل لأن الشغلانة صعبة جدا".
وتابع :"المخرج ابراهيم الشقنقيرى عرض على بنتى الكبيرة دور فى مسلسل ورفضت إنها تمثل لأن التمثيل مهنة شاقة جدا بنقعد نمثل للفجر، فى عز الحر وعز التلج والناس مش متخيلة معاناة الفنان.
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