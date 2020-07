شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تنشر صورة لوالدتها تكشف الشبه الكبير بينهما. والجمهور: "توأم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة المكسيكية الشهيرة سلمى حايك بعيد ميلاد والدتها، حيث نشرت الممثلة العالمية صورة تجمعها، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

علقت النجمة العالمية سلمى حايك، قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة، شكرًا لك على الحياة الحب والجينات عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة، شكرًا لك على الحياة والحب".



سلمى حايك عبر حسابها بموقع انستجرام

وأثار متابعو النجمة العالمية الشبه الكبير بين الأم والأبنة، وعلى جمال والدتها التي كان لابنتها جزء كبير منه، حيث وصفها أحد المغردين بالتوأم، وحظيت بأكثر من 374 ألف لايك، عبر حسابها الذى يبلغ أكثر من 15 مليون متابع بموقع إنستجرام.

وكانت شاركت النجمة العالمية سلمي حايك، بصورة جديدة لها من مشاركتها في تحدي تغير ملامحها من سيدة لرجل الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا، لتظهر بصورتان لها من أماكن مختلفة.

وظهرت حايك في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي بملامح رجل، حيث ظهرت بلحيه طويلة بالإضافة إلى نظارات.

يذكر أن سلمي حايك قدمت عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Ask the Dust " و " Americano " و " La chispa de la vida " و " Septembers of Shiraz " و " Beatriz at Dinner " ، و غيرهم .