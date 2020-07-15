شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يطلق أغنية "عدى الكلام" باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم سعد لمجرد أغنيته باللهجة المصرية "عدى الكلام" اليوم الأربعاء، على أبلكيشن أنغامي والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.‏

كان سعد لمجرد قد أجرل طرح الأغنية بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب عبر خاصية "الأستورى" على إنستجرام، "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى واجعل مثواها الجنة‎".‎

كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات يوتيوب، وظهر لمجرد ‏على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه‎ The Greatest showman، بزى لاعبين السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع، إذ أنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما‎.‎

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وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، ويسعي من خلالها الوصول إلى جمهور المشرق العربي، وذلك بعد ان ‏حققت اغنيته "انت معلم " ما يقارب من المليار مشاهدة على اليوتيوب، تم تصوير الاغنية الجديدة "عدى الكلام" بـ سيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومان وتضمنت مشاهد اكشن والعاب السيرك المتنوعة‎.‎

الاغنية قام باخراجها المخرج حكيم غراب وهو فرنسي من اصول عربية وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان اوروبية‎.‎