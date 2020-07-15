شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد سلامة ينفى تعاقده على مسلسل غادة عبد الرازق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج محمد سلامة لـ"الخليج 365"، إنه لم يتعاقد على مسلسل الفنانة غادة عبد الرازق، مشيراً أن الأخبار المتداولة على تعاقده ليس لها أى أساس من الصحة، لافتاً إلى أن تلك الأخبار تجعله يشعر باستياء شديد، خاصة أن الموسم لم يحتمل تلك الشائعات التى يروجها البعض، موضحاً أنه فى حالة تعاقده على اى عمل سيعلن مباشرة لوسائل الإعلام.

وأشار سلامة، إلى أن متفرغ حالياً لاستكمال تصوير فيلم "شريط 6" للفنان خالد الصاوى، حيث يتبقى ما يقرب من أسبوعين وينتهى التصوير تماماً، موضحاً أن فريق العمل قد صور عددا كبيرا من الفيلم ما قبل جائحة كورونا.

فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

تدورأحداث الفيلم حول طبيب أمراض نفسية مهتم بمعالجة قضايا الشباب، وتدور أحداثه في إطار مثير ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.