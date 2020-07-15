بسبب ما يحدث من تركيا وأثيوبيا.. مصطفى درويش: "على أتم استعداد للتطوع بالجيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

أعلن الفنان مصطفى درويش، أنه على أتم الاستعداد للتطوع في الجيش المصري، وذلك في ظل الأزمات التي تهدد الأمن القومي المصري.

وكتب درويش، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا : " أثيوبيا وتركيا.. اعرفوا إن كتب علينا القتال، إحنا ١٠٠ مليون مقاتل، وأنا من دلوقتي على أتم استعداد للتطوع في الجيش المصري حالا.. مصر جيش مش شعب".

يذكر أن، مصطفى درويش شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسلي "ب ١٠٠ وش" بطولة نيللي كريم و "خيانة عهد" بطولة يسرا.