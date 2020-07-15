علي جابر يهنئ محمد بن راشد آل مكتوم بعيد ميلاده الـ 71

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص علي جابر، مدير قنوات إم بي سي، على توجيه رسالة لصاحب السمو الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة عيد ميلاده ال 71، الذي يوافق اليوم 15 يوليو.
وكتب جابر، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "إن شاء الله، كل العمر يا صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم.. لن ننسى نحن اللبنانيون في دبي والإمارات فضلك وفضل بلادك وشعبك علينا، كنت أخاً وراعياً وسنداً عندما أدارت بلادنا ضهرها لأبناءها وطردتهم من مستقبلهم، فكنت الحاضن والملجأ. نسال الله أن يعيننا، كي نرد بعضاً من الجميل".
يذكر أن، صاحب السمو الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، ولد عام 1949.
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