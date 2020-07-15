فيديو|"من صورة فاضحة لارتداء الحجاب".. القصة الكاملة للفنانة البحرينية حنان رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

عادت الفنانة البحرينية حنان رضا، لإثارة الجدل من جديد عقب ظهورها مؤخرا، مرتدية الحجاب وتتلو بعض آيات القرآن الكريم من سورة هود، في فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام.

وحرص عدد من المتابعين، التعليق على ما فعلته، ومنها : "صوتك وترتيل الكلمات روعة، استمري والله يوفقك، الهداية من الله، وهذا يدل على الأصل الطيب في التربية"، "والله العظيم حسيت جسمي ارتعش، ما شاء الله، فعلا صوتك جميل، الله يحفظك حبيبتي"، "ما شاء الله، الله يثبتك على دينه وطاعته يا رب".

وكانت حنان، قد أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، لتعود بعدها للاعتذار عما حدث.

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وعلقت رضا، قائلة : "الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلا".

وأضافت: "أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معاي بالشاليه.. أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم".

يذكر أن، الفنانة البحرينية حنان رضا، أطلقت في أواخر 2015 فيديو كليب "سمّوا عليه"، ولاقت الأغنية نجاحا باهرا في الخليج وتخطت 25 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وشاركت فى برنامج اكتشاف المواهب ‏‏"أراب أيدول" علم 2013، وكان أخر أعمالها في أواخر عام 2016 أغنيتها "لف ودور" ثم اختفت عن الأضواء، لتعود مجددا.

وتعد حنان رضا من مواليد البحرين وعاشت في الكويت، ودرست في المعهد العالي للفنون الموسيقية، وحاصلة على بكالوريوس فنون الموسيقى. شاركت في برنامج صوت السهارى وبالتمثيل في مسرحية مواطن قليل الدسم التي كانت من إخراج المخرجة والممثلة البحرينية شذى سبت. وحققت نجاحا بفيديو كليب ديو "نعمة الله" مع المغني والملحن العراقي عبد الله الهميم، وحقق على اليوتيوب أكثر من 20 مليون مشاهدة.