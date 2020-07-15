أحمد زاهر ينشر صورًا من "زنزانة 7" ويعلن انتهاء تصويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلن الفنان أحمد زاهر، انتهاء تصوير فيلم "زنزانة 7"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
ونشر "زاهر"، صورًا تجمعه بعدد من النجوم المشاركين في الفيلم، وعلق: "فركش.. الحمدلله والشكر لله والتوفيق من عندك يارب زنزانة ٧، فيلم العيد بإذن الله".
ومن المقرر عرض فيلم "زنزانة 7" في موسم عيد الأضحى القادم.
فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منى الزرقاني، حسام موسى، ومن إخراج إبرام نشأت.
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