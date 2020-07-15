بصوت عادل إمام وغناء عمر كمال.. علي ربيع يعبر عن اشتياقه لوالده الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: بر الفنان علي ربيع، عن مدى اشتياقه لوادله الراحل، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام". الفيديو الذي نشره ربيع وتصدره صورة والده الراحل، جاء بصوت عادل إمام وخلفية غنائية بصوت عمر كمال. Advertisements وعلق "ربيع"، على الفيديو قائلًا: "واحشني يابا، الله يرحمك". يذكر أن والد علي ربيع توفي في أبريل الماضي. وشارك علي ربيع في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "عمر ودياب" مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من الفنانين الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

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