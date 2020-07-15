فيديو| بعد عملية القسطرة.. سميرة توفيق تكشف عن تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، على طمأنة جمهورها على صحتها، وتوجيه الشكر لدولة الإمارات بعد إجراءها منذ أيام عملية القسطرة في أبو ظبي.

وقالت سميرة، ببرنامج" Et بالعربي": " أنا سميرة توفيق، بكلمكم من دولة الإمارات وتحديدا من أبو ظبي.. أنا ضيفة بهذه الدولة الكريمة، اللي احاطوني ووقفوا معي وكانوا معي بكل الظروف، في المستشفى والحمد لله عملت قسطرة بالقلب، وبشكر الله، ووضعي كتير أحسن، وأنا بشكر كل الناس اللي دعولي بالشفاء".

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وكانت لينا رضوان، ابنة شقيقة الفنانة اللبنانية الكبيرة سميرة توفيق، ومديرة أعمالها، قد كشفت الاثنين الماضي، عن تعرض خالتها لوعكة صحية، استدعت إجراء عملية قسطرة بالقلب، طالبة من جمهورها الدعاء لها.

ونشرت لينا صورًا لخالتها من داخل المستشفى، ومن العناية المركزة، بعد إجراء العملية.

يذكر أن، الفنانة سميرة توفيق، من مواليد ديسمبر 1935 اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات" حسنك يا زين" و" أسمر خفيف الروح" للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها. كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كلٍ من سوريا ولبنان.