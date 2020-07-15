فيديو|أول كليباته باللهجة المصرية.. سعد لمجرد يطرح "عدى الكلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

طرح المطرب المغربي سعد لمجرد، منذ قليل، كليبه الغنائي الجديد "عدى الكلام"، عبر قناته على يوتيوب.

ونشر لمجرد، برومو الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "شكرا، لكل شخص عمل في هذا المشروع، وشكرا لكم أيها المعجبين الأعزاء على اعطائي القوة والإيجابية للاستمرار.. أنا ببساطة أحبكم".

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الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتُعد أول أغانيه التي يغنيها باللهجة المصرية.

يذكر أن، سعد لمجرد، كان قد أعلن تأجيله لطرح كليب "عدى الكلام"، أحدث أغانيه، للمرة الثانية؛ حداداً على أرواح الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في الأيام الأخيرة، بعد أن أجله أول مرة بسبب وفاة رجاء الجداوي.