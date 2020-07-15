عمرو سعد: "الأزمات مهما كانت قوتها لا تستطيع كسر مصر بل تزيدها صلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشف الفنان عمرو سعد، عن رأيه فيما يحدث حاليا على الساحة السياسية بخصوص أزمة سد النهضة.
وكتب سعد، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: " نثق في استمرار تدفق النيل، كما تدفق لآلاف السنين قدر الثقة في توحد الشعب المصري خلف قيادته السياسية المخلصة، ونثق أن حدود مصر، ستظل آمنة قدر إيمان وعزيمة وصدق مقاتليها، وسيعلم الجميع وليس للمرة الأولي أن الأزمات مهما كانت قوتها لا تستطيع كسر مصر بل على العكس لا تزيدها إلا صلابة وكرامة وإيمانا بعدالة القضايا".
وتابع: "سيتعلم الجميع ممن سولت لهم أنفسهم أمراً أن المصريين لا تزيدهم هموم الزمن إلا عنادا لتجاوز المستحيل، فالأزمات منحة من الله للمصريين وليست محنة.. منحة من الله لتوحيد الهمم درسا لكل من تهاون واستهان، درس الكرامة المصرية التي تجري في العروق كمجرى النيل على الأرض المقدسة".
وأضاف :" سيظل الشعب المصري صاحب جذور التحضر الإنساني مهما فعل الزمن أو دفعه الإهمال حينا للإهمال أو دفعته الظروف يوما لاختيارا ليس على الطريق الصحيح سيظل المصري يحمل چينات الإبداع والتحضر والكرامة حتى لو لم يحمل جيبه مجموعة من أوراق باليه، أعتقد الأغبياء انه بها يستطع شراء الحضارة او الإنسانية، ستبقى مصر والمصريين كما حفظها الله غير منقوصة نقطة ماء، أو حبة رمل، وسيشهد الجميع أن من صنع شمس الحضارة يوماً، لا يغيب".
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