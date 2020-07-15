تراند اليوم : بسبب ويل سميث.. فنانة شهيرة تهاجم المصريين: ناس شتامين ونمامين ومتنمرين

خرجت الفنانة المصرية ريهام حجاج، عن صمتها، للتعليق على واقعة اعتراف جادا بينكيت، زوجة النجم الأمريكي ويل سميث بخيانتها له، والتي أثارت ضجة واسعة خلال الأيام الماضية.

وكانت جادا قد اعترفت بخيانتها لسميث مع مغني الراب أوجست ألسينا، أثناء عرض حلقتهما سويا في برنامج Red Table Talk، حيث أكدت أنها أقدمت على تلك الخطوة أثناء مرورها مع ويل بأزمة في زواجهما.

وشنت ريهام هجومًا حادًا على منتقدي سميث، مشيرة إلى أن المصريين هم الشعب الوحيد الذي دخل إلى صفحة النجم العالمي وسبه هو وعائلته.

وكتبت ريهام منشورًا مطولًا عبر "فيسبوك"، قالت فيه: "إحنا الشعب الوحيد في العالم اللي دخل على صور will smith وشتمه أقذر الشتايم هو ومراته وعيلته".

وأضافت: "اللي دخل شتم مراته واللي اتهمه إنه رافع أرايل.. وبغض النظر إيه اللي اتكتب إحنا الشعب الوحيد اللي دخل يكتب تعليقات في العموم".

وتابعت الفنانة الشابة: "مفيش بجد أي شعب تاني لا صيني ولا هندي ولا حتى في الشعوب العربية.. دا إن دل على شيء فيدل على إن إحنا أكتر ناس شتامين ونمامين ومتنمرين (مع إننا مفروض متدينين.. معرفش إزاي)، وإننا خلصنا أمراضنا النفسية والحشرية على نفسنا وكشفنا قرف بعض فقلنا نكشف نفسنا للعالم بقا".

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واستطردت حجاج: "إحنا الشعب الوحيد اللي تفاني في سوء استخدام السوشال ميديا والحمد لله دا كان الإنجاز الوحيد اللي حققناه منها.. هو مش مفروض نحشر نفسنا ونحكم على حياة حد في العموم.. فمنتهى الفجر والقدر الحكم على حياة حد لا هو من بلدك ولا ثقافتك ولا تفكيرك ولا تربيتك".

وأكملت: "يعني مش بس مش قادرين نحترم اختلاف بعض لأ مش عارفين نحترم اختلاف الثقافات الأخرى.. إحنا عدينا البراميل بلا رجعة".

وتنوعت ردود أفعال المتابعين على منشور ريهام حجاج بين مؤيد لها وآخرون انتقدوا طريقة هجومها على المصريين وتعميمها رغم أن كل شعوب دول العالم يوجد بينهم الصالح والفاسد، حسب قولهم.

وكان الممثل الأمريكي ويل سميث وزوجته جادا بينيكت سميث عادا إلى لوس أنجلوس بعد قضائهما عطلة معا في جزر الباهاما.