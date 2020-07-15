بـالفيديو .. "لـحقتيني" لـ هيثم شاكر تتجاوز الـمليون مشاهدة

تجاوز كليب أغنية "لحقتيني" للفنان هيثم شاكر حاجز الـمليون مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

الأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وأحمد إبراهيم، والكليب من إخراج يانيس ديموليتساس.

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ويعتبر كليب أغنية "لحقتيني" الثانى من ألبومه

الأخير "معرفة قديمة" والذى طرحه العام الماضى، بعدما طرح الكليب الأول بعنوان "ماتوصونيش" بالتزامن مع الألبوم.

يذكر ان، الفنان هيثم شاكر، قد شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي2020، من خلال بمسلسل "حب عمري"، من

تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، وشارك في البطولة كلاً من سهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات.‏