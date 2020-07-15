رغم اعتزاله .. أغاني مروان بابلو تتصدر قائمة التوب 5 على انغامي

احتل الرابرز المصريين قائمة التوب 5 لهذا الشهر على تطبيق أنغامي الشهير، وبالـرغم من إعتزال الرابر مروان بابلو إلا أن أغانيه مازالت موجوده ومتصدره القائمة.

فقد إحتلت أغنية "ديناميت" المركز الثاني في قائمة التوب 5، فى حين تصدرت اغنيه شيراتون للنجم مروان موسي قائمة التوب

5 حيث أنها صعدت للمركز الأول من اربع اسابيع ومازالت متصدره القائمه حتى الآن.



وحصدت أغنية "شيراتون" 1.4 مليون استماع فى شهر واحد على التطبيق الشهير "أنغامي".

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كما إحتلت أغنية "أسياد البلد" لـ wegz المركز الثالث

في القائمه.

جدير بالذكر ان، تطبيق أنغامي هو منصة رقميه للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.

وتُعتبر اليوم المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.