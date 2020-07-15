"وحشتوني" لـ فضل شاكر تتجاوز حاجز النصف مليون مشاهدة

تجاوزت أغنية "وحشتوني" للمطرب فضل شاكر، حاجز النصف مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". أغنية "وحشتوني" من كلمات قوس، ألحان سهم، وتوزيع خالد عز، ومن إنتاج فضل شاكر. سهم، وتوزيع خالد عز، ومن إنتاج فضل شاكر. وتقول كلمات الأغنية "وحشتوني" أنا غايب كثير أدري، ولكني قريب اشعور ، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور. أدري، ولكني قريب اشعور ، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور.

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