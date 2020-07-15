أحمد آدم يبدأ تصوير فيلمه الجديد "صابر وراضي"

بدأ الفنان الكوميدى أحمد آدم بتصوير مشاهد فيلمه الجديد "صابر وراضى" بإحدى فيلل شبرامنت، وهو من بطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومن تأليف محمد نبوى، إخراج أكرم فريد.

فيلم "صابر وراضى" من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين

فى البطولة.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حيث رجل أعمال ومواطن بسيط، يقع كلا منهما بالعديد من المواقف خلال أحداث العمل، ونرى كيفية تجاوزها والتعامل معها.

يذكر ان، آخر اعمال الفنان الكوميدي أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار،

وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، مى سليم، دينا فؤاد، ودارت أحداثه فى قالب من الكوميديا، حيث ينشئ القرموطى هذه المرة مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزارًا سياحيًا، ويحدد تذكرة لدخولها، مما يدخله فى عدة مشكلات، أهمها مع وزارة السياحة والآثار، وفى نفس الوقت تقوم صحفية بتصوير جريمة قتل لعصابة يبدو أنها تعمل فى تهريب الآثار، وتصل الكاميرا ليد القرموطى، الذى يتورط مع الصحفية وتقوم العصابة بمطاردتهما.