كشف الشاعر عبد الرحمن محمد تفاصيل تعاونه مع الفنانة شيرين عبدون، وذلك من خلال أغنية تحمل اسم أقوى من الظروف. وقال عبد الرحمن محمد في تصريحات خاصة لـ الوفد: أغنية أقوى من الظروف من كلماتي، وألحان أحمد حازم، وتوزيع عمر الإمام، وإنتاج jazzy productions. أحمد حازم، وتوزيع عمر الإمام، وإنتاج jazzy productions. Advertisements يذكر أن الشاعر عبد الرحمن محمد شارك مؤخرًا بتأليف كلمات أغنية جابو سيرته للنجمة أصالة، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 52 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر أقوى من الظروف.. كلمات جديدة لـ "عبد الرحمن محمد" بعد نجاح جابوا سيرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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