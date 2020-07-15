تـعاون جديد يجمع بين تـامر عاشور والملحن عمرو الشاذلي

شارك الملحن عمرو الشاذلي، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة برفقة المطرب تامر عاشور، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكشف "الشاذلي" عن تعاون جديد يجمعه بالمطرب تامرعاشور، حيث علق على الصورة، قائلاً: "بسم الله والحمد الله .. تامر عاشور .. قريبا من ألحاني إن شاء الله".
يذكر ان المطرب تامر عاشور، قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه، وتحمل إسم "بياعة"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وتصدرت الأغنية قائمة الأغاني في مصر، بينما تصدرت الأغنية المركز الثانى على مستوى العالم، والأغنية من كلمات تركى آل شيخ وتوزيع خالد عز.
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