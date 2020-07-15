هيثم نبيل يعلن عن طرح ألبومه الجديد "زي زمان"

اعلن الفنان هيثم نبيل، عن طرح ألبومه الجديد، ويحمل إسم "زى زمان"، وذلك بعد فترة غياب إستمرت نحو 4 سنوات بعيداً عن ساحة الغناء. ونشر "نبيل" عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة من ألبوميه السابقين "كملنا بعض 2010، ومرحلة جديدة 2016"، معلقاً : "وقريبا ألبوم زى زمان". التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة من ألبوميه السابقين "كملنا بعض 2010، ومرحلة جديدة 2016"، معلقاً : "وقريبا ألبوم زى زمان". جدير بالذكر، ان الفنان هيثم نبيل يستعد لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد، التى تحمل إسم "كانت غلطة"، الأغنية من ألحانه، كلمات سارة سعيد، توزيع حسين النجار، هندسة صوت مصطفى رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحه قريباً على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

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