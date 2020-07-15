طرحت النجمة مايا دياب حفل الطبيعة، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وتألقت مايا دياب من خلال الحفل بباقةلامعة من أجمل أغانيها التراثية والجديدة.
يذكر أن النجمة مايا دياب طرحت مؤخرًا كليببعنوان أنا، والكليب من إخراج كريستيل يونس، والأغنية من كلمات وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر .. مايا دياب تشعل حفل الطبيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.