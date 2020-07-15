بث مباشر .. مايا دياب تشعل حفل الطبيعة

طرحت النجمة مايا دياب حفل الطبيعة، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وتألقت مايا دياب من خلال الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيها التراثية والجديدة. لامعة من أجمل أغانيها التراثية والجديدة. Advertisements يذكر أن النجمة مايا دياب طرحت مؤخرًا كليب بعنوان أنا، والكليب من إخراج كريستيل يونس، والأغنية من كلمات وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. بعنوان أنا، والكليب من إخراج كريستيل يونس، والأغنية من كلمات وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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