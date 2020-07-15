بـالفيديو .. الجسمي يحتفل بعيد ميلاد رئيس دولة الإمارات

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعيد ميلاد نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، من خلال أغنية جديدة، تحمل عنوان "بو راشد العز"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". وعلق "الجسمي" قائلًا: "كل عام وأنت بخير"، وأغنية "بو راشد العز"، من كلمات Advertisements وألحان محمد الأحمد. وألحان محمد الأحمد. كل عام وانت بخير 🇦🇪♥️@HHShkMohd #بوراشد_العز #محمد_بن_راشد pic.twitter.com/XXVGUHVS6l — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) July 15, 2020 يذكر ان، آخر أعمال الفنان حسين الجسمي، أغنية "الحسّاس"، من ألحانه ورؤيته الموسيقية، حاملة في كلماتها حواراً مع القلب، وجدد تعاونه بها مع الشاعر أحمد الصانع، ومن توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

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