حقيقة انفصال عباس النوري عن زوجته بعد زواج دام 31 عامًا

تفاجأ محبو الممثل السوري عباس النوري بعد نشر زوجته الكاتبة عنود الخالد منشور لها على فيس بوك تعلن فيه انفصالهما بعد زواج دام 31 عامًا.

وفي التفاصيل، كتبت عنود الخالد: "لقد كانت رحلة واحد وثلاثون عاماً جميلة مليئة بالانجاز والنجاح والسعادة، لكن لكل شيء نهاية ورحلتنا الجميلة معاً"

وتابعت في الرسالة:" أرجو من الجميع احترام الخصوصية وعدم الاتصال للسؤال وخاصة المقربين، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لكنها سارعت بحذفه بعد دقائق من نشرها له".

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رسالة عنود جعلت الجميع يتكهن أن الانفصال حصل بين عباس وزوجته ، إلا انه في الحقيقة أن القصة غير صحيحة، وهذا ما أكدّه أصدقاء عباس النوري وقالوا أنه بسبب سرقة هاتف الكاتبة عنود الخالد، وصفحتها على موقع فيسبوك حصل ما حصل، فيما لم يخرج الفنان السوري لتوضيح الأمر لغاية الآن.

وأتى الردّ سريعًا من الممثلة السورية شكران مرتجى التي أعلنت من خلال صفحتها على "فيسبوك" أن "تلفون الغالية عنود الخالد مسروق يعني لا تصدقوا شي. إشاعة".

وأضافت: "بيجننوا وان شاء الله ع طول العمر وشكراً لللجميع"