حنان رضا تتلو آيات من القرآن الكريم

نشرت الفنان البحرينية حنان رضا فيديو لها عبر حسابها في "انستقرام" ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب وترتل القرآن الكريم.

وحصد الفيديو الذي نشرته حنان عدد كبير من التعهليقات الايجابية التي أشادت بصوت حنان وطريقتها في تلاوة القرآن.

الاشادة التي حصلت عليها حنان من الجمهور دفعها للتوضيح بأنها لم ترتجل هذه التلاوة بل قامت بتقليد أحد قراءالقرآن الكريم.

Advertisements

وعلق بعض المشاهير على صوت حنان في القرآن الكريم أبرزهم كان الفنانة أميرة محمد التي كتبت: "ما شالله، الله يرحمنا برحمته ويهدينا وفي ميزان حسناتج/ ويا رب يعطيج اللي تتمنيه واللي في قلبك باذن الله".

أما شيماء سبت فعلقت على الفيديو قائلة: "جزاج الله خير وبارك الله فيج".

يذكر أن حنان كانت قد أطلقت أغنية بعنوان "أحس بداخلي" وحققت حوالي نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب".