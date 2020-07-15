فيلم وثائقي يسردّ فيه فادي الهاشم زوج نانسي عجرم قصة اقتحام منزلهما

بعد أكثر من 4 اشهر على حادثة القتيل محمد الموسى في فيلا نانسي عجرم الذي قتل على يدّ زوجها الطبيب فادي الهاشم عادت القضية من جديد إلى الواجهة بعد أن "عرضت منصة "شاهد" الالكترونية فيديو يظهر غلافه صورة لـ فادي تحت عنوان: "الرواية الكاملة..فيلم وثائقي".

وأرفق الاعلان الترويجي الذي سيعرض يوم الخميس على "شاهد vip" بجملة قالتها نانسي في الفيديو: "دقائق مرقوا سنة..مات فادي ما مات". كما يظهر صوت الاعلامي جو معلوف خلال حديثه مع نانسي حيث قال: "في كتير تفاصيل نحن والناس بحاجة أن نعرفها".

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مدير اعمال نانسي عجرم، جيجي لامارا تحدث لجريدة "القبس" عن "الرواية الكاملة" قائلا ": الفيلم عبارة عن مقابلة مطولة مع زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم مدتها تقريبا ساعة ونصف الساعة من المقرر عرضها عبر تطبيق "شاهد" وقد سجلت المقابلة بمعرفة قناة mbc في أول ظهور لفادي إعلاميا للحديث عن الكثير من الأمور، خصوصا الأحاديث التي شابها عدم الدقة وبعض التصريحات العارية عن الصحة والتي الصقت به طوال الفترة الماضية، سوف يسرد فادي القصة كاملة. تهديد نانسي واستدرك جيجي "انتشرت كثير من الأقاويل بينما التزم فادي الصمت، لذلك من حقه أن يظهر ويفند ويسكت كل من تحدث دون وجه حق بأمور غير صحيحة، ويرد ايضا على بعض النقاط، لقد وصل الأمر إلى تهديد فادي ونانسي بالقتل من الشخص المقيم في المانيا".

وحول الهجوم الذي تعرض له الفيلم قبل عرضه قال لامارا: اتمنى ان تشاهدوا جميعا المقابلة قبل الحكم عليها طوال الفترة الماضية، لم يتحدث فادي، والآن من حقه التوضيح والإجابة على كثير من التساؤلات".