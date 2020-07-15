اسر ياسين: أنا صاحب المقام.. ما القصة؟

في سابقة تحدث لأول مرة في عمل سينمائي مصري، أعلن الفنان آسر ياسين عرض فيلمه الجديد «صاحب المقام» على إحدى المنصات الإلكترونية قبل طرحه في دور العرض.
أوضح «آسر» عبر حسابه على فيس بوك، أن الفيلم سيبدأ عرضه على منصة «شاهد vip» لأول مرة في الشرق الأوسط، في 30 يوليو الجاري.
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«صاحب المقام» أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.
يذكر أن آسر ياسين عرض له مؤخراً مسلسل «100 وش» مع نيلي كريم وحقق نجاحاً كبيراً وحققت كذلك أغنية المسلسل مليونير نجاحاً مدوياً في شهر رمضان الماضي.
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