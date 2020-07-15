ضجة كبيرة أحدثتها زوجة النجم العالمي ويل سميث خلال الأيام الماضية، بعد أن اعترفت بخيانتها لزوجها على مدار 3 أعوام ماضية مع مغني الراب أوجست ألسينا، وتعرضت لهجوم عنيف للغاية من كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن بينكيت سميث لم تكن أولى نجمات الفن بهوليود اللاتي اعترفن بخيانتهن لأزواجهن فهناك الكثيرات من الفنانات قد اعترفن بهذا الأمر من قبل، من بينهن ميج رايان التي تزوجت من الممثل الأمريكي دينيس كويد في عيد الحب عام 1991 وبعد أن دخلا في الكثير من الخلافات، وأصبحت علاقاتهما متوترة التقت بالممثل راسل كرو في أحد مواقع التصوير، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وكان هذا سبباً في انفصالها عن زوجها، وبعدها انفصلت أيضاً عن راسل كرو.
اقرئي ايضا : هل تسبب اميتاب باتشان في نقل عدوى كورونا لـ27 شخصاً من عائلته؟!
مادونا، أيضاً اعترفت بخيانتها لأزواجها أكثر من مرة في أحاديث إعلامية لها، حيث خانت زوجها ابن الرئيس الامريكي جون كيندي مع شون بون، وأيضاً زوجها البريطاني جاي ريتشي مع لاعب كرة البيسيول اليكس روديجرز.
أيضا الفنانة كريستين ستيورات التي حققت سلسلة مسلسلها الشهير نجاحاً كبيراً، وكان السبب في ذلك العلاقة العاطفية بينها وبين روبرت باتينسون، وبعدها اعترفت الممثلة الشهيرة بخيانتها لروبرت مع مخرج سلسلة مسلسلهم روبرت ساندرز، ونشر لهما العديد من الصور، والتي سببت صدمة كبيرة لمعجبيها.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة ويل سميث ليست الأولى.. هؤلاء النجمات اعترفن بخيانة أزواجهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.