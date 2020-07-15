قامت الفنانة يارا بمشاركة الجمهور بفيديو من منزلها وهي تستمع إلى أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "الهروب" على "يوتيوب"، ظهرت فيه وهي تتناول قهوتها أرفقته بتعليق: " وهَيْدا كليب مُصَغّر لأُغنية "الهروب" ..متل ما دايماً بتطلبوا منّي..أنا وعم بسمعها على اليوتوب كمان". A post shared by Yara on Jul 14, 2020 at 7:29am PDT Advertisements وكانت يارا أحيت أول حفل زفاف لها بعد أزمة "كورونا" في دبي، وشاركت جمهورها بصور لها بفستان فضي، نالت الثناء على اطلالتها المميزة ولوكها بالكامل.

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كانت هذه تفاصيل خبر يارا تقدم لجمهورها كليب "الهروب" من منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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