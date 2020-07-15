مؤلف أفلام عادل امام يواجه شبح الحبس بسبب مليون و800 ألف جنيه

تقدم المهندس نبيل طلعت كامل وهبة إلى المحكمة الاقتصادية لرفع دعوى ضد الكاتب والسيناريست يوسف معاطي؛ مطالباً فيها معاطي بسداد مبلغ مليون و٨٠٠ ألف جنيه باقي مستحقاته عن بناء وتشطيب فيلته الخاصة وبعض البنود الأخرى خارج العقد، ومثبت تركيبها وشراؤها بفواتير رسمية.

وتحددت بالفعل جلسة يوم ٢٥ من يوليو الجاري.

وكان نبيل قد اتهم الكاتب في محضر رقم ٩٣٨ بالنصب والاحتيال.

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وكان السيناريست قد اتفق مع شركة المقاولات المملوكة لنبيل على بناء فيلا في بيته بالشيخ زايد تكلفت ٤ مليون و٩٠٠ ألف جنيه، دفع منها معاطي حتى الآن ٣ مليون و١٠٠ ألف جنيه، ومنذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن يحاول نبيل الحصول على باقي مستحقاته بلا جدوى.

يذكر أن يوسف معاطي هو مؤلف أفلام ومسلسلات عديدة للفنان عادل إمام؛ حيث تعاون معه في الكثير من الأعمال، مثل: التجربة الدانماركية، وبوبوس وغيرها، كما صدر له عدد كبير من المؤلفات في الأدب الساخر، التي حققت دوياً كبيراً وقت نشرها، لكنه ابتعد عن السينما والدراما التليفزيونية منذ عدة سنوات.

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