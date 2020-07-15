احمد الفيشاوي يعتدي بالضرب على دينا الشربيني

يستكمل الفنان أحمد الفيشاوي خلال الفترة الحالية تصوير مشاهد فيلمه الجديد 30 مارس، الذي يشارك في بطولته بجانب الفنانة دينا الشربيني، وذلك بأحد الديكورات الرئيسية للعمل بأحد الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة.

وجمعت المشاهد بين كلٍ من: أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني؛ حيث يبدو أنهما متزوجان داخل أحداث العمل، وكان المشهد عبارة عن مشاجرة بين أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني بسبب أزمة أسرية بينهمان تنتهي باعتداء الفيشاوي عليها بالضرب، وتم تنفيذ المشهد بشكل واقعي للغاية، ومن المقرر أن يستمر الفيشاوي ودينا في تصوير هذا الفيلم حتى نهاية الشهر الجاري.

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يشار إلى أن فيلم 30 مارس، بطولة خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وصبري فواز، وندى موسى، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، ومحمد شاهين، وأحمد خالد صالح، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل لعبة النسيان، الذي شاركت في بطولته الفنانة رجاء الجداوي، والذي أصيبت خلاله بفيروس كورونا أثناء تصوير آخر مشاهدها، كما شارك في بطولته أيضاً أحمد داود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وعلي قاسم، ومن تأليف تامر حبيب.

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