ويزو تخسر الكثير من وزنها.. وتفاجئ جمهورها بـ "لوك" جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - شاركت نجمة “مسرح مصر” الفنانة المصرية دينا محسن، الشهيرة بـ “ويزو”، جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بـ "لوك" جديد.

ويزو بدت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بعد أن خسرت الكثير من وزنها الزائد، كما قامت بقص شعرها وتغيير لونه إلى اللون الرمادي الفاتح.

ويزو

جمهور الفنانة المصرية أبدوا إعجابهم الشديد باللوك الجديد، ووجهوا الكثير من التساؤلات لها عن كيفية خسارتها لوزنها.

وكانت الفنانة المصرية دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو" ، قد نفت في تصريحات سابقة كل ما تردد عن خضوعها لعملية تكميم للمعدة بعد ولادتها لطفلها "إسماعيل"

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الفنانة المصرية أكدت، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة dmc، أنها ازداد وزنها ما يقرب من 40 كيلوجرام، بعد إنجابها لطفلها الأول "إسماعيل".

ويزو

ويزو قالت إنها في فترة حملها لم تكتسب أي وزن، لكن بعد الإنجاب اكتسبت وزنا كثيرا، بسبب "المغات" الذي كانت تشربه بكثرة.

الفنانة المصرية أكدت أن هذا الوزن الزائد يتسبب لها في آلام بالركبة والساقين، مما دفعها لمحاولة خسارة وزنها الزائد، لافتة إلى أنها لا تمارس الرياضة، لكنها تتبع حمية غذائية.

وأضافت أنها تعطي لنفسها يومين راحة وتأكل فيهما ما تشاء، لافتة إلى أن مشكلتها أنها تتناول العشاء بعد انتهاء المسرح متأخرا، حيث أنها في نهاية العروض ترى الجمهور ساندويتشات سجق وكبدة.