نقل مكرم محمد أحمد لمستشفى المعادي للقوات المسلحة

رنا صلاح الدين - أصيب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجلطة في ذراعه، نقله على إثرها إلى مستشفى العلمين.

الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، كشف أنه تم تخصيص طائرة إسعاف لنقل مكرم محمد أحمد لمستشفى المعادي للقوات المسلحة، موجها الشكر للرئيس السيسي وللفريق محمد أحمد زكي، وزير الدفاع.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلل يوم" على قناة on، أن مكرم محمد أحمد وصل إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة في الساعة السادسة مساء الثلاثاء 14 يوليو، مشيرًا إلى أن فريق طبي على أعلى مستوى كان في استقباله.

مكرم محمد احمد

وأكد أنه تم إجراء الفحوصات الطبية الكاملة له، ومن ثم دخل غرفة الرعاية المركزة ليظل بها عدة أيام؛ لمحاولة إذابة الجلطة التي أصابته.

وتابع أن الجلطة التي أصابت مكرم محمد أحمد أثرت على الجانب الأيسر لجسده، لافتا إلى أنه خلال أيام سينقل إلى غرفة عادية لممارسة تمارين العلاج الطبيعي.

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يذكر أن مكرم محمد أحمد قد تولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام ٢٠١٧، وحتى إجراء التغييرات الأخيرة في قيادات الهيئات الإعلامية والصحفية، قبل أيام، حيث خلفه في رئاسة المركز الكاتب الصحفي كرم جبر.

مكرم محمد احمد

ومكرم محمد أحمد هو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

وهو حاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الاخبار، ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

وفي عام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور، ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1993.

وفي عام 2007خاض المعركة الانتخابية في منافسة رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحافياً مصرياً.