علي ربيع يتذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - عبر الفنان المصري علي ربيع عن اشتياقه الشديد لوالده الراحل، بكلمات مؤثرة.

ربيع نشر مقطع فيديو به صورة والده، وفي الخلفية صوت الفنان عادل إمام من أحد مشاهده التي يتحدث فيها عن رحيل والده، تلاها أغنية "واحشني يابا" للفنان عمر كمال.

الفنان المصري أرفق مقطع الفيديو بتعليق، قال فيه: "واحشني يابا.. الله يرحمك"، وقد تلقى الكثير من تعليقات المواساة من جمهوره.

وكان والد الفنان المصري علي ربيع، قد توفي يوم الجمعة 10 إبريل الماضي.

ونعى علي ربيع والده، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بقوله: "مات الرجل الطيب ابويا الفاتحه علي روحه البقاء لله يا ابويا #علي_ربيع".

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والد علي ربيع

ونعى الفنان حمدي الميرغني، والد ربيع، على حسابه على "انستجرام"، حيث كتب: "لا اله الا الله.. والد أخويا علي ربيع توفي أدعوله بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر أهله جميعاً.. دعواتكم".

والد علي ربيع

كما كتبت الفنانة سارة درزاوي: "إنا لله و إنا إليه راجعون.. توفي إلي رحمة الله تعالي والد أخونا علي ربيع.. ربنا يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته و يصبر أهله".

يذكر أن علي ربيع خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسله "عمر ودياب"، وشاركه بطولته الفنان مصطفى خاطر، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى بمطاردة الشرطة طوال الأحداث وراء بطلى العمل، بسبب وصل أمانة الذى قاموا بالإمضاء عليه دون سداده.