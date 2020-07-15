هل انفصل عباس النوري عن زوجته؟.. الفنان يجيب

رنا صلاح الدين - انتشر في الساعات الماضية خبر انفصال الفنان السوري عباس النوري، عن زوجته الكاتبة عنود الخالد، بعد زواج دام لمدة ٣١ عاما.

الإعلامي السوري محمد قاسم السادس، نفى خبر طلاق عباس النوري، حيث قام بالتعليق على منشور زوجة الأخير الكاتبة عنود الخالد عن الانفصال بعد زواج دام 31 عاماً، والذي أقلق الجمهور.

ونشر الإعلامي السوري محمد قاسم السادس منشوراً توضيحياً عبر "انستقرام" و "فيسبوك" نفى من خلاله تماماً خبر الطلاق، موضحاً أن ما تم نشره عبر حساب العنود الخالد على "فيسبوك" كان بعدما تعرض هاتفها للسرقة.

عباس النوري

محمد قاسم، قال نقلاً عن عنود الخالد: "سٌرق هاتفي المحمول وأحاول الآن استرجاع صفحتي الشخصية على موقع فيس بوك بعدما نشر عليها نبأ انفصالي عن زوجي الفنان عباس النوي من ثم تم اغلاقها"، نافية حدوث الانفصال بينهما.

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المنشور الذي تم نشره على لسان زوجة الفنان عباس النوري جاء فيه: "لقد كانت رحلة واحد وثلاثون عاماً جميلة مليئة بالانجاز والنجاح والسعادة، لكن لكل شيء نهاية ورحلتنا الجميلة معاً إنتهت.. أرجوا من الجميع إحترام الخصوصية وعدم الاتصال للسؤال وخاصة المقربين"، لكن سرعان ما تم حذفه بعد دقائق من نشره.

عباس النوري

غير أن الفنان عباس النوري تجاهل تماماً التعليق حول أخبار طلاقه المتداولة حالياً، خاصة وأنه ينشغل حالياً بتصوير عشارية "طبق الأصل"، وهو عبارة عن مسلسل من 10 حلقات من تأليف سلام الكسيري، وإخراج علي محيي الدين علي.

عباس النوري