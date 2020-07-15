مدحت العدل يفتح النار على يوسف الشريف

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رنا صلاح الدين - شن الكاتب والسيناريست المصري مدحت العدل، هجوماً حادا على الفنان المصري يوسف الشريف، بسبب تصريحاته الأخيرة حول رفض القبلات والمشاهد الساخنة واشتراطه ذلك في العقود التي يوقعها.
مدحت العدل، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي ام سي"، و المذاع عبر فضائية "دي ام سي": "فيه ناس بينافقوا التيار السائد فيبان مؤدب ولطيف والله أعلم بيعمل إيه برة الفن وأنا معنديش مشكلة أن ده يبقى بينك وبين نفسك أنت حر مع أن ده قلة موهبة".
ووجه تساؤلا إلى الفنان يوسف الشريف قال فيه: "أنت بتنقذ واحدة من قدام عربية هتنقذها إزاي بالريموت كنترول يعني ولا هتمسكها فأنت راجل جزء من المشهد، حضرتك قررت أنك تمثل من غير ما تلمس ست.. أنت حر طالما المنتج والمخرج قبلوا.. لكن لما تطلع تقول كده يبقى بتدين بشكل ضمني الممثل زميلك اللي بيعمل الدور ويمسك الست ويبقى حضرتك بتقول أنا بطل وأنا أخلاقي واللي يمسك ممثلة تمثل دور أمه وبيحضنها لأنه جاي من السفر يبقى مش محترم".
يوسف الشريف
وكان الفنان يوسف الشريف، قد تعرض العديد من الانتقادات بسبب تصريحه حول رفض القبلات، والمشاهد الساخنة.
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