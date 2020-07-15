فن ومشاهير

مدحت العدل يفتح النار على يوسف الشريف

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رنا صلاح الدين - شن الكاتب والسيناريست المصري مدحت العدل، هجوماً حادا على الفنان المصري يوسف الشريف، بسبب تصريحاته الأخيرة حول رفض القبلات والمشاهد الساخنة واشتراطه ذلك في العقود التي يوقعها.

مدحت العدل، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي ام سي"، و المذاع عبر فضائية "دي ام سي": "فيه ناس بينافقوا التيار السائد فيبان مؤدب ولطيف والله أعلم بيعمل إيه برة الفن وأنا معنديش مشكلة أن ده يبقى بينك وبين نفسك أنت حر مع أن ده قلة موهبة".

ووجه تساؤلا إلى الفنان يوسف الشريف قال فيه: "أنت بتنقذ واحدة من قدام عربية هتنقذها إزاي بالريموت كنترول يعني ولا هتمسكها فأنت راجل جزء من المشهد، حضرتك قررت أنك تمثل من غير ما تلمس ست.. أنت حر طالما المنتج والمخرج قبلوا.. لكن لما تطلع تقول كده يبقى بتدين بشكل ضمني الممثل زميلك اللي بيعمل الدور ويمسك الست ويبقى حضرتك بتقول أنا بطل وأنا أخلاقي واللي يمسك ممثلة تمثل دور أمه وبيحضنها لأنه جاي من السفر يبقى مش محترم".

يوسف الشريف

وكان الفنان يوسف الشريف، قد تعرض العديد من الانتقادات بسبب تصريحه حول رفض القبلات، والمشاهد الساخنة.

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