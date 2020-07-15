أحمد الفيشاوي وزوجته يشعلان انستجرام بصور رومانسية

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بمجموعة صور جديدة يظهر من خلالها بصحبة زوجته ندى الكامل في منزلهما.

أحمد الفيشاوي، ظهر في الصور وهو يحتضن زوجته لتقوم هي الأخرى بتقبيله، وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيه والتي لم تخل من الانتقادات.

احمد الفيشاوي وزوجته

وتساءل البعض حول سبب إصرار أحمد الفيشاوي على نشر صور قبلاته لزوجته أو قبلاتها له، حيث تعتبر هذه الزيجة الوحيدة في زيجات الفيشاوي الصغير الذي يكشف فيها عن اللحظات الخاصة التي تجمعه بزوجته.

من ناحية أخرى يواصل أحمد الفيشاوي تصوير مشاهد فيلمه الجديد "30 مارس" حيث نشر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة صور من كواليس الفيلم تجمعه مع الفنان خالد الصاوي والمخرج خالد موسى معلقًا عليها: "كواليس فيلم 30 مارس".

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احمد الفيشاوي وزوجته

فيلم "30 مارس" ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.

احمد الفيشاوي

منزل احمد الفيشاوي