والد الحسناء جيجي حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. صور

رنا صلاح الدين - فاجأ رجل الأعمال الأردني - الأمريكي محمد حديد، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعدما نشر وثيقة زاعما أنها تثبت أن نسبه من جهة والدته (آل ظاهر العمر الزيداني) يمتد إلى آل البيت.

الوثيقة تبين أنها صادرة عن المركز العالمي العلمي للوثائق والمخطوطات والأنساب التابع للمجلس الأعلى للأشراف الهاشميين، وقد صدرت في عام 2017 بمدينة "إسطنبول" التركية.

جيجي حديد

وجاء فيها ما مفاده أنه قد تم الإطلاع على نسب (آل ظاهر العمر الزيداني الإدريسي الحسني) والوثائق التي في حوزتهم، وبعد التدقيق والتحقيق تبين أنهم من الأسر الشريفة الصحيحة النسب التي صح وثبت نسبها الشريف إلى آل البيت.

جيجي حديد

يشار إلى أن رجل الأعمال "محمد حديد" من أصول فلسطينية وهو والد عارضتي الأزياء "جيجي" و"بيلا حديد"، وهما من أشهر عارضات الأزياء في الوقت الحالي.

جيجي حديد

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وهو من مواليد عام 1948، ويعمل في مجال التطوير العقاري ومعروف ببناء الفنادق والقصور الفاخرة خاصة في الأحياء والمناطق الراقية بمقاطعة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

جيجي حديد

محمد حديد علق على منشوره قائلًا: "شجرة عائلتي من جهة والدتي.. ظاهر العمر الزيداني".

جيجي حديد

جيجي حديد

جيجي حديد