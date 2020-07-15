مايا نصري تحمل الكثير من المفاجآت في جعبتها.. وهذه التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية مايا نصري حالة من النشاط الفني السينمائي، حيث تستعد لعرض فيلمين الأول “زنزانة 7″، والثاني “ريما”.

وتشارك نصري في بطولة “زنزانة 7” إلى جانب عدد من النجوم منهم نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومنة فضالي، والفيلم من تأليف حسام موسى، ‏وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

وانتهت نصري من تصوير فيلم “ريما”، الذي تشارك في بطولته مع مجموعة من الممثلين منهم فراس سعيد، ومحمد ثروت، وإيهاب فهمي، وهالة فاخر، وعلاء مرسي، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف منهم صلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وميدو عادل، والعمل من تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

وتجسد ضمن أحداث فيلم “ريما” شخصية سيدة أعمال تدخل في صراعات عديدة ضمن أحداث العمل، وتتبنى طفلة تدعى “ريما” لعدم قدرتها على الإنجاب وتجسد شخصية الطفلة ريم عبدالقادر.