هيو جاكمن يحتفل بمرور 20 عاما على شخصية "وولفرين"

احتفل النجم الكبير هيو جاكمن بمرور 20 عاما على ظهوره للمرة الأولى في شخصية "وولفرين"، من عالم X-Men السينمائي التابع لعالم أبطال مارفل للقصص المصورة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، فيديو بنشره هيو عبر صفحته الرسمية على موقع "أنستقرام"، ظهر خلاله في كواليس أول الأفلام التي ظهر بها في هذه الشخصية.





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كما نشر هيو مجموعة من اللقطات عبر خاصية "ستوري أنستقرام" على حسابه الرسمي، من القصص المصورة التي نشرت وكان ظاهرا بها على الغلاف في شخصية "وولفرين".





هيو جاكمن جسد شخصية وولفرين للمرة الأولى في فيلم X-Men الذي طرح عام 2000، وحقق في ذلك الوقت إيرادات وصلت لـ 290 مليون دولار، بعد ذلك، جسد الشخصية نفسها في أفلام X-Men: First Class و X-Men: Apocalypse و Logan وفيلم Wolverine:X-Men Origins.



