أحمد جمال أحمدالأربعاء 2020/7/15 11:13 م بتوقيت أبوظبي
احتفل النجم الكبير هيو جاكمن بمرور 20 عاما على ظهوره للمرة الأولى في شخصية "وولفرين"، من عالم X-Men السينمائي التابع لعالم أبطال مارفل للقصص المصورة.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، فيديو بنشره هيو عبر صفحته الرسمية على موقع "أنستقرام"، ظهر خلاله في كواليس أول الأفلام التي ظهر بها في هذه الشخصية.
كما نشر هيو مجموعة من اللقطات عبر خاصية "ستوري أنستقرام" على حسابه الرسمي، من القصص المصورة التي نشرت وكان ظاهرا بها على الغلاف في شخصية "وولفرين".
هيو جاكمن جسد شخصية وولفرين للمرة الأولى في فيلم X-Men الذي طرح عام 2000، وحقق في ذلك الوقت إيرادات وصلت لـ 290 مليون دولار، بعد ذلك، جسد الشخصية نفسها في أفلام X-Men: First Class و X-Men: Apocalypse و Logan وفيلم Wolverine:X-Men Origins.
كانت هذه تفاصيل خبر هيو جاكمن يحتفل بمرور 20 عاما على شخصية "وولفرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.