بالفيديو- سعد لمجرد يستحضر مايكل جاكسون في “عدى الكلام”

Jul 15, 2020
أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد أغنية جديدة بعنوان “عدى الكلام” من كلمات الشاعر أمير طعيمة، الحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، حيث يعتبر هذا العمل هو الأول لسعد باللهجة المصرية.
الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج حكيم غراب الذي عمد الى إظهار سعد لمجرد بداخل “سيرك” حيث كان يبحث عن حبيبته ضمن أجواء مليئة بالحب، ثم ظهر مرتدياً ملابس شبيهة بملابس النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، بالاضافة الى لقطات وهو يرقص مع طفل صغير كرقص مايكل جاكسون.
من جهة أخرى، حقق “لمجرد” نجاحاً جديداً في الأيام الماضية بعدما تخطت قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب عتبة الـ 10 ملايين مشترك ليفوز بذلك بـ “الدرع الماسي” الذي يمنحه موقع يوتيوب، بعد تجاوز حاجز الـ10 ملايين مشترك.
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